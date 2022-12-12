Поскрёбышев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поскрёбышев Александр Николаевич

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Место рождения

Успенское, город Слободской, Кировская область

Дата рождения

07.08.1891

Дата смерти

03.01.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Успенское, город Слободской, Кировская область
Место жительства
С 1917 по 1918
г. Баранчу, Верхотурский уезд Пермской губернии
Место жительства
С 1919 по 1921
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Место жительства
С 1921 по 1922
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
По 1965
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Успенское, город Слободской, Кировская область
Смерть
03.01.1965
Москва, город федерального значения Москва
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