Поскрёбышев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1891
Дата смерти03.01.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917 по 1918
г. Баранчу, Верхотурский уезд Пермской губернии
Место жительства
С 1919 по 1921
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Место жительства
С 1921 по 1922
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
По 1965
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.01.1965