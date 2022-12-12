Малышева Марья Григорьевна
Место рожденияд. Малышевская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость)
Дата рожденияВычислено 1703 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1703 ст.
Отец: Малышев Григорий -
Мать: не указана
д. Малышевская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.
Отец ребёнка: Целищев Иван Фомин
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Отец ребёнка: Целищев Иван Фомин
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.
Отец ребёнка: Целищев Иван Фомин
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Отец ребёнка: Целищев Иван Фомин
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Дочь: Целищева Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Целищев Иван Фомин
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.
Отец ребёнка: Целищев Иван Фомин
Смерть
Неизвестно