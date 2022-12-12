Малышева Марья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Марья Григорьевна

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Место рождения

д. Малышевская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость)

Дата рождения

Вычислено 1703 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1721 г.р.
Вычислено 1728 г.р.
Вычислено 1736 г.р.
Вычислено 1738 г.р.
Вычислено 1739 г.р.
Вычислено 1741 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1703 ст.

Отец: Малышев Григорий -

Мать: не указана

д. Малышевская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.

Сын: Целищев Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Целищев Иван Фомин

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.

Сын: Целищев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Целищев Иван Фомин

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1736 ст.

Сын: Целищев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Целищев Иван Фомин

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Сын: Целищев Ефим Иванович

Отец ребёнка: Целищев Иван Фомин

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Дочь: Целищева Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Целищев Иван Фомин

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1741 ст.

Сын: Целищев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Целищев Иван Фомин

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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