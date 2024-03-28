Ушенин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.11.1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ушенин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ушенина (Яшкова) Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ушенина) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Ушенина (Яшкова) Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ушенина) Агрепина Николаевна
Мать ребёнка: Ушенина (Яшкова) Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ушенина) Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Ушенина (Яшкова) Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ушенина) Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Ушенина (Яшкова) Марфа Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кудеярово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Соколова (Ушенина) Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Ушенина (Яшкова) Марфа Яковлевна
Смерть
10.11.1941