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Ушенин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ушенин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушенин Козьма Николаевич

Мать ребёнка: Ушенина (Яшкова) Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ушенина) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Ушенина (Яшкова) Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ушенина) Агрепина Николаевна

Мать ребёнка: Ушенина (Яшкова) Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ушенина) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Ушенина (Яшкова) Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ушенина) Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Ушенина (Яшкова) Марфа Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушенина (Яшкова) Марфа Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Кудеярово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Соколова (Ушенина) Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Ушенина (Яшкова) Марфа Яковлевна

Смерть
10.11.1941

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