Жуков Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Жуков Александр Федорович
Мать: Жукова Анна Семеновна
Бракосочетание
1915
Жена: Жукова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Жуков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Жукова Анна Сергеевна
Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно