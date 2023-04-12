Жуков Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Жуков Александр Федорович

Мать: Жукова Анна Семеновна

Бракосочетание
1915

Жена: Жукова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Жуков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Жукова Анна Сергеевна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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