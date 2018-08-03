Лаврентий Яковлев
Место рождениядеревня Середняя
Дата рождения03.08.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.08.1865 ст.
Отец: Яков Титов
Мать: Евдокия Григорьева
Восприемник д. Замошье Иван Стефанов, д. Середняя крест.девка Евдокия Михайлова.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Иванова
Рождение ребёнка
22.06.1896 ст.
Дочь: Марфа Лаврентьева
Мать ребёнка: Евфимия Иванова
Восприемник д. Софроново крест. девка Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
1899 ст.
Дочь: Домникия Лаврентьева
Мать ребёнка: Евфимия Иванова
Рождение ребёнка
05.05.1901 ст.
Дочь: Гликерия Лаврентьева
Мать ребёнка: Евфимия Иванова
Восприемник д. Фофаново девка Анна Арефова
Смерть
Неизвестно