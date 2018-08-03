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Лаврентий Яковлев

Место рождения

деревня Середняя

Дата рождения

03.08.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1865 ст.

Отец: Яков Титов

Мать: Евдокия Григорьева

Восприемник д. Замошье Иван Стефанов, д. Середняя крест.девка Евдокия Михайлова.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Иванова

Рождение ребёнка
22.06.1896 ст.

Дочь: Марфа Лаврентьева

Мать ребёнка: Евфимия Иванова

Восприемник д. Софроново крест. девка Ирина Григорьева
Рождение ребёнка
1899 ст.

Дочь: Домникия Лаврентьева

Мать ребёнка: Евфимия Иванова

Рождение ребёнка
05.05.1901 ст.

Дочь: Гликерия Лаврентьева

Мать ребёнка: Евфимия Иванова

Восприемник д. Фофаново девка Анна Арефова
Смерть
Неизвестно

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