Пашинян Амаяк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашинян Амаяк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пашинян) Седа

Мать ребёнка: Пашинян Сусанна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пашинян) Роза

Мать ребёнка: Пашинян Сусанна

Рождение ребёнка
19.02.1933

Сын: Пашинян Гурген Амаякович

Мать ребёнка: Пашинян Сусанна

Смерть
Неизвестно

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