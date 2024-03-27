Асылгареев Нурлыгарей
Место рожденияд.Исергапово Уфимского уезда Казанской дороги Еланской волости Тынламасской тюбы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
д.Исергапово Уфимского уезда Казанской дороги Еланской волости Тынламасской тюбы
Рождение ребёнка
1909
Сын: Нурлыгареев Гимаз Нурлыгареевич
Бавлинскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии. Исергапово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нурлыгареев Сабир Нурлыгареевич
Смерть
Неизвестно