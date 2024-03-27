Асылгареев Нурлыгарей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсылгареев Нурлыгарей

Асылгареев Нурлыгарей

Место рождения

д.Исергапово Уфимского уезда Казанской дороги Еланской волости Тынламасской тюбы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Исергапово Уфимского уезда Казанской дороги Еланской волости Тынламасской тюбы
Рождение ребёнка
1909

Сын: Нурлыгареев Гимаз Нурлыгареевич

Мать ребёнка: не указана

Бавлинскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии. Исергапово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нурлыгареев Сабир Нурлыгареевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close