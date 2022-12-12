Климук (Кувиш) София Кирилловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.06.1922
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху 26 лет | Невесте 20 лет
Рождение ребёнка
04.10.1925
Отец ребёнка: Климук Николай Романович
Рождение ребёнка
15.10.1927
Сын: Климук Василий Николаевич
Отец ребёнка: Климук Николай Романович
Рождение ребёнка
16.09.1929
Сын: Климук Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Климук Николай Романович
Рождение ребёнка
01.08.1933
Отец ребёнка: Климук Николай Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Климук Николай Романович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно