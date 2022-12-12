Климук (Кувиш) София Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук (Кувиш) София Кирилловна

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Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
05.06.1922

Муж: Климук Николай Романович

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху 26 лет | Невесте 20 лет
Рождение ребёнка
04.10.1925

Сын: Климук Иван Николаевич

Отец ребёнка: Климук Николай Романович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.10.1927

Сын: Климук Василий Николаевич

Отец ребёнка: Климук Николай Романович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
16.09.1929

Сын: Климук Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Климук Николай Романович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.08.1933

Сын: Климук Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Климук Николай Романович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климук Федор Николаевич

Отец ребёнка: Климук Николай Романович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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