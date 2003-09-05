Ранеткина (Самородова) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ранеткина (Самородова) Клавдия Михайловна

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Место рождения

Александрово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.06.1935

Дата смерти

05.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Александрово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.09.1962

Дочь: Мартиросян Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Ранеткин Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
1967

Сын: Ранеткин Алексей Викторович

Отец ребёнка: Ранеткин Виктор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ранеткин Виктор Алексеевич

Смерть
05.09.2003
Москва, город федерального значения Москва
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