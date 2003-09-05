Ранеткина (Самородова) Клавдия Михайловна
Место рождения
Дата рождения25.06.1935
Дата смерти05.09.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1962
Дочь: Мартиросян Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Ранеткин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
1967
Сын: Ранеткин Алексей Викторович
Отец ребёнка: Ранеткин Виктор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.2003
Москва, город федерального значения Москва