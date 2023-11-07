Куренкова (Арефьева) Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куренкова (Арефьева) Анна Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1900

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1900

Отец: Арефьев Иосиф (Осип)

Мать: Арефьева Елизавита Ивановна

Бракосочетание
23.09.1926

Муж: Куренков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
01.08.1927

Сын: Куренков Владислав Иванович

Отец ребёнка: Куренков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куренков Иван Филиппович

Смерть
1973

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