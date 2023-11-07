Куренкова (Арефьева) Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1900
Дата смерти1973
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1900
Отец: Арефьев Иосиф (Осип)
Бракосочетание
23.09.1926
Рождение ребёнка
01.08.1927
Сын: Куренков Владислав Иванович
Отец ребёнка: Куренков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куренков Иван Филиппович
Смерть
1973