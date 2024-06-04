Лошкин Клим (Климка) Ананьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкин Клим (Климка) Ананьев

Место рождения

дер. Васки Онаньина сына Лошкина на ключе, погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1663

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1634 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1663

Отец: Лошкин Ананий (Онашка Конашка) (Онашка, Конашка) Меркурьев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678

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