Маслова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Рябинина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина Александра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крупнова Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панфилова Алиса
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маткова Александра
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хришка Денис