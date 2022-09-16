Маслова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Рябинина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крупнова Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панфилова Алиса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маткова Александра

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хришка Денис

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