Лимонов Петр Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Лимонов Кирилл Семенов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Лимонов Роман Петров
Мать ребёнка: Лимонова Евдокия Гаврилова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Лимонова Евдокия Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно