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Лимонов Петр Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Лимонов Кирилл Семенов

Мать: Лимонова Аграпена Иванова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Лимонов Роман Петров

Мать ребёнка: Лимонова Евдокия Гаврилова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Лимонова Евдокия Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лимонова Евдокия Гаврилова

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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