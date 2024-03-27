Гайнутдинов Хайдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнутдинов Хайдар

Место рождения

Россия, Татарстан, Высокогорский р-н, дер.Куркачи

Дата рождения

15.08.1919

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Татарстан, Высокогорский р-н, дер.Куркачи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: София

Смерть
2008
Похороны
Неизвестно
Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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