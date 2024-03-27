Гайнутдинов Хайдар
Место рожденияРоссия, Татарстан, Высокогорский р-н, дер.Куркачи
Дата рождения15.08.1919
Дата смерти2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1919
Россия, Татарстан, Высокогорский р-н, дер.Куркачи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: София
Смерть
2008
Похороны
Неизвестно
Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)