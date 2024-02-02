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Петров Геннадий Анатольевич

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Место рождения

с.Алманчиково, Чув АССР

Дата рождения

27.11.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Алманчиково, Чув АССР
Бракосочетание
26.02.1994

Жена: Петрова Светлана Всеволдовна

с.Алманчиково, Чув АССРк
Рождение ребёнка
03.01.1995

Дочь: Казакова Анастасия Геннадьевна

Мать ребёнка: Петрова Светлана Всеволдовна

г.Ульяновск
Рождение ребёнка
24.08.2003

Сын: Петров Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Петрова Светлана Всеволдовна

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