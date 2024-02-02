Петров Геннадий Анатольевич
Место рожденияс.Алманчиково, Чув АССР
Дата рождения27.11.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.02.1994
с.Алманчиково, Чув АССРк
Рождение ребёнка
03.01.1995
Дочь: Казакова Анастасия Геннадьевна
Мать ребёнка: Петрова Светлана Всеволдовна
г.Ульяновск
Рождение ребёнка
24.08.2003
Сын: Петров Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Петрова Светлана Всеволдовна