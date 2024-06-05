Горячев Семен Севастьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Горячев Севастьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горячев Геннадий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Горячев Василий/Иван Семенович
Мать ребёнка: Рыжова Мария Петровна
Рождение ребёнка
01.05.1921
Сын: Горячев Николай Семенович
Мать ребёнка: Рыжова Мария Петровна
Рождение ребёнка
23.01.1925
Дочь: Горячева Нина Семеновна
Мать ребёнка: Рыжова Мария Петровна
Рождение ребёнка
23.01.1925
Дочь: Горячева Киндякова Нина Семеновна
Мать ребёнка: Рыжова Мария Петровна
Смерть
Неизвестно