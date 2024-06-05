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Горячев Семен Севастьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Горячев Севастьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячев Геннадий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Мария Петровна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Горячев Василий/Иван Семенович

Мать ребёнка: Рыжова Мария Петровна

Рождение ребёнка
01.05.1921

Сын: Горячев Николай Семенович

Мать ребёнка: Рыжова Мария Петровна

Рождение ребёнка
23.01.1925

Дочь: Горячева Нина Семеновна

Мать ребёнка: Рыжова Мария Петровна

Рождение ребёнка
23.01.1925

Дочь: Горячева Киндякова Нина Семеновна

Мать ребёнка: Рыжова Мария Петровна

Смерть
Неизвестно

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