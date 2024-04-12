Куделькина (Прибылова) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куделькина (Прибылова) Евгения Николаевна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

22.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1982

Отец: Прибылов Николай Николаевич

Мать: Прибылова Надежда Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
27.05.2011

Муж: Куделькин Николай Николаевич

Бракосочетание
27.05.2011

Муж: не указан

Рождение ребёнка
11.06.2012

Дочь: Куделькина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Куделькин Николай Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.03.2014

Сын: Куделькин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Куделькин Николай Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.05.2017

Сын: Куделькин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Куделькин Николай Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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