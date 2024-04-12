Куделькина (Прибылова) Евгения Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.09.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1982
Бракосочетание
27.05.2011
Рождение ребёнка
11.06.2012
Дочь: Куделькина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Куделькин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
07.03.2014
Сын: Куделькин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Куделькин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
11.05.2017
Сын: Куделькин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Куделькин Николай Николаевич