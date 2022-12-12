Заостровский Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти15.04.1877 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
До ?.08.1867 ст.
Заоникиевская Пустынь, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Послушник Заоникиевской Владимирской пустыни.
Работа или профессия
18.09.1867 ст.
Определён пономарём к Михайло-Архангельской Шарженской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Заостровский Иван Константинович
Мать ребёнка: Заостровская Ироида Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.1877 ст.