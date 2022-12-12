Заостровский Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаостровский Константин

Заостровский Константин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

15.04.1877 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
До ?.08.1867 ст.
Заоникиевская Пустынь, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Послушник Заоникиевской Владимирской пустыни.
Работа или профессия
18.09.1867 ст.
Березовец, Аргуновская волость, Никольский уезд
Определён пономарём к Михайло-Архангельской Шарженской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Заостровский Иван Константинович

Мать ребёнка: Заостровская Ироида Александровна

Березовец, Аргуновская волость, Никольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заостровская Ироида Александровна

Смерть
15.04.1877 ст.
Березовец, Аргуновская волость, Никольский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close