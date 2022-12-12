Нестерова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Мария Федоровна

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Место рождения

Густомой, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Густомой, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Нестеров Яков Самсонович

Отец ребёнка: Нестеров Самсон Степанович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Нестерова Анна Самсоновна

Отец ребёнка: Нестеров Самсон Степанович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Нестерова Ирина Самсоновна

Отец ребёнка: Нестеров Самсон Степанович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Самсон Степанович

Смерть
Неизвестно
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