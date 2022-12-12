Урлин Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1923
Бракосочетание состоялось в г. Архангельске
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Кривич Лилия Николаевна
Мать ребёнка: Урлина Павла Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривич Лилия Николаевна
Смерть
1942