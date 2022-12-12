Урлин Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрлин Николай Петрович

Урлин Николай Петрович

avatar

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
1923

Жена: Урлина Павла Владимировна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание состоялось в г. Архангельске
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Кривич Лилия Николаевна

Мать ребёнка: Урлина Павла Владимировна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривич Лилия Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close