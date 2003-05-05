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Лашманов Андрей Андреевич
Лашманов Андрей Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.05.2003
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Лашманова Галина Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.2003
Отец: не указан
Мать:
Лашманова Галина Алексеевна
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