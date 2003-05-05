Лашманов Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лашманов Андрей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.2003

Отец: не указан

Мать: Лашманова Галина Алексеевна

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