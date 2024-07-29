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Панов Василий Алексеевич

Место рождения

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Панов Алексей Николаевич

Мать: Панова Надежда Поликарповна

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Панова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Панова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Панова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Панова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Панова Дарья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Дарья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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