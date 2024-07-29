Панов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Панова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Панова Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панова Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панова Дарья Васильевна
Смерть
Неизвестно