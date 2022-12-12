Блинкова (Тарасова) Антонина Еремеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 07.02.1892 и 07.02.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 07.02.1892 и 07.02.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1911
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Рождение ребёнка
28.08.1911
Сын: Блинков Самуил Васильевич
Отец ребёнка: Блинков Василий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно