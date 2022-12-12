Блинкова (Тарасова) Антонина Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинкова (Тарасова) Антонина Еремеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 07.02.1892 и 07.02.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1891 и 1892 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 07.02.1892 и 07.02.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1911

Муж: Блинков Василий Васильевич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак Невеста - 1 брак
Рождение ребёнка
28.08.1911

Сын: Блинков Самуил Васильевич

Отец ребёнка: Блинков Василий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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