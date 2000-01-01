Григорий Власов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Власов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Влас Софронов

Мать: Ирина Елизарова

Смерть
Неизвестно
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