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Бударин Пётр Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1739 г.р.

Мать

Вычислено 1738 г.р.

Жена

Вычислено 1774 г.р.

Дети

Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1809 г.р.
Вычислено 1813 г.р.

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777

Отец: Бударин Григорий Иванов

Мать: Бударина Феодосия Козьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бударина Аксинья Григорьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Бударин Алексей Петров

Мать ребёнка: Бударина Аксинья Григорьева

Филино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Бударин Степан Петров

Мать ребёнка: Бударина Аксинья Григорьева

Филино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Бударин Никита Петрович

Мать ребёнка: Бударина Аксинья Григорьева

Филино, Смолинская волость, Судогодский уезд
Смерть
Неизвестно

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