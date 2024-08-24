Бударин Пётр Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Мать ребёнка: Бударина Аксинья Григорьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Мать ребёнка: Бударина Аксинья Григорьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Мать ребёнка: Бударина Аксинья Григорьева
Смерть
Неизвестно