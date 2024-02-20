Гонтарь (Щербак) Мария Максимовна
Место рожденияс. В.Березенка Таращанского р-на
Дата рождения20.06.1927
Дата смерти25.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1927
с. В.Березенка Таращанского р-на
Рождение ребёнка
09.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гонтарь Николай Данилович
Авдеевка
Рождение ребёнка
27.01.1957
Дочь: Острик Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Гонтарь Николай Данилович
с.Пологи Запорожской обл
Смерть
25.05.1994
Авдеевка
Похороны
Неизвестно
Авдеевка клад «Песчаное»