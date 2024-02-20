Гонтарь (Щербак) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гонтарь (Щербак) Мария Максимовна

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Место рождения

с. В.Березенка Таращанского р-на

Дата рождения

20.06.1927

Дата смерти

25.05.1994

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1927

Отец: Щербак Максим Матвеевич

Мать: Щербак Татьяна Емельяновна

с. В.Березенка Таращанского р-на
Рождение ребёнка
09.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гонтарь Николай Данилович

Авдеевка
Рождение ребёнка
27.01.1957

Дочь: Острик Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Гонтарь Николай Данилович

с.Пологи Запорожской обл
Смерть
25.05.1994
Авдеевка
Похороны
Неизвестно
Авдеевка клад «Песчаное»
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