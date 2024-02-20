Павличенко Ульяна Яковлевна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1879
Рождение ребёнка
24.06.1917
Дочь: Павличенко Елена Филипповна
Отец ребёнка: Долгий Филипп Федорович
Смерть
Неизвестно