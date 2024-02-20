Павличенко Ульяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павличенко Ульяна Яковлевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1879

Муж: Долгий Филипп Федорович

Рождение ребёнка
24.06.1917

Дочь: Павличенко Елена Филипповна

Отец ребёнка: Долгий Филипп Федорович

Смерть
Неизвестно

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