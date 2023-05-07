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Коваленко (Зайцева) Ольга Васильевна
Коваленко (Зайцева) Ольга Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.09.1951
Пол
Женский
Отец
Зайцев Василий
Мать
Зайцева (Ткаченко) Просковья Васильевна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1951
Отец:
Зайцев Василий
Мать:
Зайцева Просковья Васильевна
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