Коваленко (Зайцева) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Зайцева) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1951

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1951

Отец: Зайцев Василий

Мать: Зайцева Просковья Васильевна

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