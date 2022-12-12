(Долгих) Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Долгих Ксения Степановна
Отец ребёнка: Долгих Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Долгих Анна(?) Степановна
Отец ребёнка: Долгих Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область