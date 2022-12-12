(Долгих) Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долгих) Дарья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Долгих Ксения Степановна

Отец ребёнка: Долгих Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Долгих Анна(?) Степановна

Отец ребёнка: Долгих Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгих Степан Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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