Симагина (Шмелева) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симагина (Шмелева) Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.12.2022

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1961

Дочь: Кудряшова Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Симагин Владимир Алексеевич

Савино, Савинский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симагин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Симагин Владимир Алексеевич

Смерть
07.12.2022
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