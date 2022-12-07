Симагина (Шмелева) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.12.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.08.1961
Дочь: Кудряшова Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Симагин Владимир Алексеевич
Савино, Савинский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симагин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Симагин Владимир Алексеевич
Смерть
07.12.2022