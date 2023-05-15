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Реттиева Дарья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Реттиева Анна Максимовна

Отец ребёнка: Реттиев Максим Карпович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Сын: Реттиев Василий Максимович

Отец ребёнка: Реттиев Максим Карпович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1844

Сын: Реттиев Павел Максимович

Отец ребёнка: Реттиев Максим Карпович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Реттиев Максим Карпович

Смерть
Неизвестно
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