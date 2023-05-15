Реттиева Дарья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Реттиева Анна Максимовна
Отец ребёнка: Реттиев Максим Карпович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Реттиев Василий Максимович
Отец ребёнка: Реттиев Максим Карпович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Реттиев Максим Карпович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно