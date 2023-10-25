Найденов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найденов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1957

Отец: Найденов Павел

Мать: Найденова Мария

Рождение ребёнка
07.02.1984

Дочь: Найденова Юлия

Мать ребёнка: Найденова Татьяна

Рождение ребёнка
28.12.1986

Сын: Найденов Сергей

Мать ребёнка: Найденова Татьяна

Рождение ребёнка
04.01.1989

Дочь: Мурашова Ирина

Мать ребёнка: Найденова Татьяна

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