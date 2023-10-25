Найденов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1957
Отец: Найденов Павел
Мать: Найденова Мария
Рождение ребёнка
07.02.1984
Дочь: Найденова Юлия
Мать ребёнка: Найденова Татьяна
Рождение ребёнка
28.12.1986
Сын: Найденов Сергей
Мать ребёнка: Найденова Татьяна
Рождение ребёнка
04.01.1989
Дочь: Мурашова Ирина
Мать ребёнка: Найденова Татьяна