Афремов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения15.08.1794
Дата смерти28.06.1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1808 по 1812
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1812 по 1828
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1828
Тульская губерния
Смерть
28.06.1866
Тульская губерния