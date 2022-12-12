Афремов Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афремов Иван Федорович

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Место рождения

Большая Сальница, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.08.1794

Дата смерти

28.06.1866

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Сальница, Чернский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1808 по 1812
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1812 по 1828
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
С 1828
Тульская губерния
Смерть
28.06.1866
Тульская губерния
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