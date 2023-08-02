Деле Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Деле (Дели, Делиев) Паниот Васильевич
Мать ребёнка: Дели Василиса
Рождение ребёнка
1774
Сын: Деле (Дели, Делиев) Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Дели Василиса
Рождение ребёнка
1780
Сын: Дели (Делиев) Савва Васильевич
Мать ребёнка: Дели Василиса
Смерть
Неизвестно