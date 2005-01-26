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Хайруллина Лиана Рушановна
Хайруллина Лиана Рушановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.01.2005
Пол
Женский
Отец
Хайруллин Рушан
Мать
Рахимова Лейсан Адиповна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.2005
Отец:
Хайруллин Рушан
Мать:
Рахимова Лейсан Адиповна
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