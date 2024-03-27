Акберова (Рахимова) Фариза Салахетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акберова (Рахимова) Фариза Салахетдиновна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Рахимов Салахетдин

Мать: Рахимова Шамсикамал

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1905

Сын: Рахимов Яппар

Отец ребёнка: Акберов Насыр

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1914

Сын: Акберов Гаффар

Отец ребёнка: Акберов Насыр

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1924

Сын: Акберов Адгам

Отец ребёнка: Акберов Насыр

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акберов Мансур

Отец ребёнка: Акберов Насыр

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасанова Хабира

Отец ребёнка: Акберов Насыр

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акберов Насыр

Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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