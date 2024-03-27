Акберова (Рахимова) Фариза Салахетдиновна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Рахимов Салахетдин
Мать: Рахимова Шамсикамал
Рождение ребёнка
1905
Сын: Рахимов Яппар
Отец ребёнка: Акберов Насыр
Рождение ребёнка
1914
Сын: Акберов Гаффар
Отец ребёнка: Акберов Насыр
Рождение ребёнка
12.03.1924
Сын: Акберов Адгам
Отец ребёнка: Акберов Насыр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акберов Мансур
Отец ребёнка: Акберов Насыр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасанова Хабира
Отец ребёнка: Акберов Насыр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акберов Насыр
Смерть
Неизвестно