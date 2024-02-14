Шайдуллин Венер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдуллин Венер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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