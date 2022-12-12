Ботылева Пелагея Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1896 ст.
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Ботылев Егор Иванович
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Ботылев Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно