Ботылева Пелагея Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботылева Пелагея Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1896 ст.

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Ботылев Егор Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Ботылев Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботылев Егор Иванович

Смерть
Неизвестно
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