Лимонова (Завалина) Ксения Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1883 ст.
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.12.1891 ст.
Дочь: Останина (Лимонова) Анастасия Фроловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.1895
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно