Лимонова (Завалина) Ксения Алексеева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лимонова (Завалина) Ксения Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1883 г.р.
1891 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1883 ст.

Сын: Лимонов Демьян Флоров

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1891 ст.

Дочь: Останина (Лимонова) Анастасия Фроловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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