Гуселетова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Гуселетов Герасим Степанович
Отец ребёнка: Гуселетов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Гуселетов Иван Степанович
Отец ребёнка: Гуселетов Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно