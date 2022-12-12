Гуселетова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Гуселетов Герасим Степанович

Отец ребёнка: Гуселетов Степан Иванович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Гуселетов Иван Степанович

Отец ребёнка: Гуселетов Степан Иванович

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
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