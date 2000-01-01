Гизитдинова (Харасова) Миннабика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гизитдинова (Харасова) Миннабика

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харасов Харас

Мать: Харасова Тутия

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