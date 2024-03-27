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Аминов Риф Фуатович

Место рождения

д.Ялчино, Кугарчинского района, БАССР

Дата рождения

1956

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ялчино, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Мелеуз, БАССР
Рождение ребёнка
Около 1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

пос.Тюльган, Оренбургской области, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2010
г.Мелеуз, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ялчино, Кугарчинского района, РБ, РФ
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