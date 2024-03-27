Аминов Риф Фуатович
Место рожденияд.Ялчино, Кугарчинского района, БАССР
Дата рождения1956
Дата смерти2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Мелеуз, БАССР
Рождение ребёнка
Около 1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
пос.Тюльган, Оренбургской области, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2010
г.Мелеуз, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ялчино, Кугарчинского района, РБ, РФ