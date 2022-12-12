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Валиева Назира Рахимкуловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1920

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1920

Отец: Валиев (муртазин) Рахимкул Валиевич

Мать: Валиева Фахрниса Шарафутдиновна

Рождение ребёнка
28.11.1946

Дочь: Шагалиева Светлана Файзулловна

Отец ребёнка: Емалетдинов Файзулла Зайнуллович

Рождение ребёнка
20.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ядгаров Фердинанд Сарварович

Рождение ребёнка
04.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ядгаров Фердинанд Сарварович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емалетдинов Файзулла Зайнуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ядгаров Фердинанд Сарварович

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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