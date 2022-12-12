Валиева Назира Рахимкуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1920
Рождение ребёнка
28.11.1946
Дочь: Шагалиева Светлана Файзулловна
Отец ребёнка: Емалетдинов Файзулла Зайнуллович
Рождение ребёнка
20.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ядгаров Фердинанд Сарварович
Рождение ребёнка
04.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ядгаров Фердинанд Сарварович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан