Александра Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронин Иван Федоров
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Воронин Иван Федоров
Рождение ребёнка
13.02.1861 ст.
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Воронин Иван Федоров
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Воронин Иван Федоров
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Воронин Иван Федоров
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Воронин Иван Федоров
Рождение ребёнка
1876
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронин Иван Федоров
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Воронин Иван Федоров
Смерть
Неизвестно