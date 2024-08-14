Александра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Петрова

Место рождения

Протасьево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

1858 г.р.
1861 г.р.
1863 г.р.
1868 г.р.
1873 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Протасьево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Иван Федоров

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Воронин Иван Федоров

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.02.1861 ст.

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Воронин Иван Федоров

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Воронин Василий Иванович

Отец ребёнка: Воронин Иван Федоров

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Воронин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Воронин Иван Федоров

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Воронин Иван Федоров

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1876

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронин Иван Федоров

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Воронин Иван Федоров

Староселье, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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