Пархоменко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пархоменко Нюся Ивановна

Мать ребёнка: Пархоменко Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пархоменко Маруся Ивановна

Мать ребёнка: Пархоменко Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пархоменко Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Пархоменко Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пархрменко Дуся Ивановна

Мать ребёнка: Пархоменко Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пархоменко Иван Иванович

Мать ребёнка: Пархоменко Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тинеева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пархоменко Вера

Смерть
Неизвестно

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