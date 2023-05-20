Пархоменко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пархоменко Нюся Ивановна
Мать ребёнка: Пархоменко Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пархоменко Маруся Ивановна
Мать ребёнка: Пархоменко Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пархоменко Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Пархоменко Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пархрменко Дуся Ивановна
Мать ребёнка: Пархоменко Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пархоменко Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тинеева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пархоменко Вера
Смерть
Неизвестно