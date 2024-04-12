Трухачева (Кольцова) Юлия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухачева (Кольцова) Юлия Юрьевна

Место рождения

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Наро-Фоминск, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2016

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Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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