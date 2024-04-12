Трухачева (Кольцова) Юлия Юрьевна
Место рождения
Дата рождения1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988
Рождение ребёнка
2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности