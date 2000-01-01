Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Евдокия Ильина
Евдокия Ильина
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.02.1836
Дата смерти
04.04.1838
Пол
Женский
Отец
Илья Васильевич
1800 г.р.
Мать
Ирина Иванова
1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1836
Отец:
Илья Васильевич
Мать:
Ирина Иванова
Смерть
04.04.1838
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия