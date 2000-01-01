Евдокия Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1836

Дата смерти

04.04.1838

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
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Место
Комментарий
Рождение
16.02.1836

Отец: Илья Васильевич

Мать: Ирина Иванова

Смерть
04.04.1838
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