Миронова (Попова) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Попова) Татьяна Степановна

Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

05.09.1955

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1955

Отец: Попов Степан Васильевич

Мать: Попова Анна Григорьевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Образование
1973
Бракосочетание
19.10.1979

Муж: Миронов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
11.12.1980

Дочь: Гринкевич Инна Владимировна

Отец ребёнка: Миронов Владимир Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Курчатов, город Курчатов, Курская область
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