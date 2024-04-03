Миронова (Попова) Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рождения05.09.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1955
Отец: Попов Степан Васильевич
Мать: Попова Анна Григорьевна
Образование
1973
Бракосочетание
19.10.1979
Рождение ребёнка
11.12.1980
Дочь: Гринкевич Инна Владимировна
Отец ребёнка: Миронов Владимир Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Курчатов, город Курчатов, Курская область