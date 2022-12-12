Прокопий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: не указана
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1838
Сын: Поликарп Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно