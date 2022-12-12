Прокопий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Котов Степан Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Поликарп Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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