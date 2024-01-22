(Митькина) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Митькин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
31.12.1925
Рождение ребёнка
1931