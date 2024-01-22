(Митькина) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Митькина) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митькин Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митькин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Митькин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Митькин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
31.12.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митькин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митькин Андрей Васильевич

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